Erneut Todesangst an Bord einer Boeing-Maschine

Mit an Bord des Horrorfliegers war „Krone“-Mitarbeiter Hermann Sobe: „Vor dem Start roch es im hinteren Teil der Maschine nach Kerosin. Nachdem wir abgehoben hatten, gab es einen lauten Knall. Der Flieger schaffte es nicht, an Höhe zu gewinnen.“ Die Passagiere, vorwiegend Kärntner und Steirer, beobachteten mit Sorge, wie die Berge vor ihnen näher kamen. Dann kehrte die Maschine zum Startflughafen zurück. Die einzige Information für die Reisenden war auf Arabisch. Danach mussten sie erst im Flieger und dann in einer halb fertigen Halle warten.