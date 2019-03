Grazer Schulbuffet erteilt Lektion in Lebensfreude

Die zweite Schulstunde ist vorbei, in der kurzen Pause kommt es zu einem kleinen Ansturm auf das Schulbuffet. Klaus Molnar behält dennoch die Übersicht. „Das darfst du essen, das ist halal“, sagt er zu einem muslimischen Schüler. Die Gemüsesuppe mit Croûtons preist er in den höchsten Tönen („ein Gedicht“), Vordrängeln sieht er hingegen nicht so gerne, „sonst hab’ ich dich beim Krawattl“.