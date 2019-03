Stadt Wien fordert neue Regelung für Wanderwege

Das „Kuh-Urteil“ rund um einen tragischen Wanderunfall in Tirol und seine Folgen sorgen österreichweit für Diskussionen. In Wien gibt es zwar keine Almweiden, aber ein großes Netz an Waldwegen. Aufgrund der strengen Haftungsregeln müssen jedes Jahr zahlreiche Bäume gefällt werden. Die Stadt fordert Änderungen.