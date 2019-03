Kufstein: Eine neue Bühne für die Festung

Platz vor der Bühne bleibt erhalten

Das Platzangebot vor der Bühne bleibt so erhalten, zudem wird sie über ein fahrbares Dach verfügen. Mit für das Publikum nicht sichtbaren Hinterbühnen wird auch ein professionelles Stage-Management möglich sein. Hierbei können mehrere Künstler rasch und unauffällig in kürzester Zeit regensicher hintereinander auftreten. Durch die nicht mehr notwendigen Umbauten verkürzt sich auch der Produktionszeitraum des Operettensommers um rund zwei Wochen. Dadurch kann die Bühne anderweitig ausgelastet werden. Für Veranstalter bringt diese anvisierte Adaptierung viel an Attraktivität, da sie neue Möglichkeiten bietet, Produktionen durchzuführen, die aktuell gar nicht, oder nur mit großem Aufwand, möglich sind.