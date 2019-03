Wiener Heumarkt-Projekt für zwei Jahre gestoppt

Das Gutachten sei „wenig überraschend“, betonte Woller. „Wir sind in sehr intensiven Gesprächen - fast täglich, wöchentlich - mit der UNESCO und mit ICOMOS“, sagte er. Er sei zuletzt erst in Paris gewesen, wo beide Organisationen ihren Sitz haben, wies er zugleich Oppositionskritik an Stadtoberhaupt Michael Ludwig (SPÖ) zurück. „Der Bürgermeister ist in dieser Frage hochaktiv“, so Woller.