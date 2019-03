Ingolstadt verliert trotz Kerschbaumer-Treffer

Kerschbaumer traf via Volley-Abstauber aus sieben Metern, sah aber in der Folge auch schlecht aus, da er Paderborns Philipp Klement vor dem 1:1 (75.) nicht am Abschluss hinderte. Thorsten Röcher saß bei den Verlierern auf der Bank. Im Duell zweier Mittelständler besiegte Arminia Bielefeld den VfL Bochum mit 3:1. Österreicher waren keine im Einsatz. Bielefelds Manuel Prietl fehlte wie Bochums Dominik Baumgartner krankheitsbedingt. VfL-Stürmer Lukas Hinterseer hatte es nach überstandener Oberschenkel-Verletzung noch nicht in den Match-Kader geschafft.