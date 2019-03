BMW S 1000 RR: Ihre Stärken - und ihre Schwäche

Brav oder böse?

Ja, sie kann böse. Richtig böse! Sie schiebt brachial an, von unten heraus wie keine andere in ihrer Klasse, geht ums Eck wie eine 600er und baut dabei ein tiefes Vertrauen auf. Den Rest macht die Top-Elektronik. Ich gebe zu, ich habe nicht einfach so in Schräglage Vollgas gegeben (gebranntes Kind), aber sogar das soll die Traktionskontrolle nicht überfordern. Sie regelt deutlich feiner und schneller als früher, weil Zündung/Einspritzung und Drosselklappe getrennt angesteuert werden (mehr zur Elektronik siehe weiter unten). Insofern ist die BMW auch brav und könnte sofort als Fahrschulmotorrad eingesetzt werden. Für gefestigte Charaktere zumindest. Oder noch besser: für Ringtrainings. WM-Feeling inklusive, die Doppel-RR fährt ja seit dieser Saison auch in der Superbike-WM.