Historische Pleite: Rapid nicht mehr „erstklassig“

Die Blamage ist perfekt! In den nächsten zwei Monaten ist der SK Rapid nicht mehr „erstklassig“ in Österreich! Den Sprung in die Meisterrunde der Top-6 hat man dank einer weiteren peinlichen Vorstellung klar verpasst. Gegen die kleinen Hartberger eine 2:0-Führung aus der Hand zu geben, ist wie ein Sinnbild für all die Gründe, warum Grün-Weiß derzeit nicht zu Österreichs besten Fußballklubs zählt. Endstand gegen die Steirer: Nur 2:2.