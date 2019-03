Erste Liga-Pleite für Juventus seit elf Monaten

Juventus Turin hat am Sonntag im 28. Saisonspiel der Serie A die erste Niederlage kassiert. Der überlegene Tabellenführer unterlag nach dem grandiosen Viertelfinal-Aufstieg in der Champions League gegen Atletico Madrid unter der Woche ohne dem portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo bei Genua mit 0:2. Die bis dato letzte Pleite in der Liga hatte es im April 2018 gegen Napoli gesetzt.