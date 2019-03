Fans verpassen „Star Wars: Dark Forces“ Facelift

Der Shooter „Star Wars: Dark Forces“ aus dem Jahr 1995 gilt unter „Krieg der Sterne“-Fans bis heute als eines der besten Spiele zur Filmreihe. 24 Jahre später ist der Klassiker allerdings angestaubt und optisch alles andere als taufrisch. Der YouTuber BlueDrake42 wollte sich damit nicht abfinden und hat damit begonnen, eine Fan-Neuauflage von „Dark Forces“ in der topmodernen Unreal Engine 4 zu programmieren. Mittlerweile gibt es eine Demo zu dem Projekt und die dürfte Kennern des Originals die Kinnlade herunterklappen lassen. Problematisch für die Fans dürfte werden, dass die Rechte an der Marke „Star Wars“ heute bei EA und Disney liegen und die beiden Konzerne wohl wenig Interesse an kostenlosen Fan-Neuauflagen haben dürften.