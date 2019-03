ORF-Gebühren: „Abschaffung wäre eine tolle Sache“

Fuchs: „Unabhängigkeit des ORF ist sicher nicht in Gefahr“

Bei einer Abschaffung der Gebühren müsste der ORF dann künftig aus dem Budget des Bundes finanziert werden, sagte Fuchs. Dass der ORF bei einer Steuerfinanzierung dann jährlich bei der Regierung um sein Budget betteln müsste und die wirtschaftliche Unabhängigkeit damit in Gefahr und der ORF erpressbar wären, wies der Staatssekretär zurück. „Wir wollen den ORF überhaupt nicht an die Kandare nehmen. Die Unabhängigkeit ist ganz sicher nicht in Gefahr“, meinte er und zog eine Analogie zur Nationalbank oder zum Budget für die Bundespräsidentenschaftskanzlei. Außerdem, so meinte er, könnte man dem ORF ja auch einen budgetären Rahmen über mehrere Jahre hinaus zusagen.