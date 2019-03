„Es gab keine Chance, den Attentäter zu stoppen“

Die Regierungschefin Jacinda Ardern bestätigte am Sonntag in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington, dass neun Minuten vor Beginn der Angriffe auf die zwei Moscheen ein E-Mail an ihr Büro gegangen sei. Der Inhalt: das Manifest des 28-jährigen Australiers Brenton Tarrant, in dem er seinen Hass auf vor allem muslimische Einwanderer und sein Vorhaben, die „Gefahr für die weiße Rasse“ auslöschen zu wollen, kundtat. Die Bedeutung dieser Post war laut Medienberichten, die sich auf das Büro der Premierministerin berufen, sofort erkannt, das Mail umgehend an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet worden.