Fliegendes Motorrad für Betuchte kostet 380.000 $

Das kalifornische Unternehmen Jetpack Aviation, das in den letzten Jahren intensiv an Jetpacks geforscht und unter anderem Militärs als Kunden gewonnen hat, hat sein Know-how in ein neues Projekt eingebracht: den Recreational Speeder. Dabei handelt es sich um ein senkrecht startendes und landendes fliegendes Motorrad für betuchte Kunden, die der Anschaffungspreis von 380.000 US-Dollar nicht abschreckt.