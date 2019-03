Patientin nach Kollaps fünf Stunden lang am Gang

Spitäler sind immer öfter überlastet: In Wien kam eine Patientin mit einem Kreislaufzusammenbruch zur Aufnahme des AKH. Dort wurde die Frau zwar untersucht, mit einer Infusion versorgt und ihr Blut abgenommen, dann hieß es warten - sie musste fünf Stunden in ihrem Elend auf dem Gang liegen. Trotz aller Bitten war kein Platz in einem Zimmer für sie aufzutreiben.