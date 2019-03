Salzburg gegen Schlusslicht Innsbruck souverän

Da auch Verfolger LASK (2:1 in Altach) siegte, änderte sich am Neun-Punkte-Vorsprung der „Bullen“ nichts. Die Mozartstädter gehen aufgrund der Punkteteilung mit einem Plus von vier Zählern in die nach der Länderspielpause startende Meistergruppe. Die Tiroler müssen hingegen in zehn Spielen in der Qualifikationsgruppe versuchen, den Klassenerhalt noch zu schaffen.