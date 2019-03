Feller bei Noel-Sieg Zweiter, Hirscher nur 14.

Bravo, Manuel Feller! Das ÖSV-Technik-Ass sicherte sich am Sonntag dank eines starken zweiten Laufs den zweiten Platz beim Slalom in Soldeu - nach dem ersten Durchgang war der Tiroler nur auf Rang neun gelegen. Der Sieg ging an den Franzosen Clement Noel, Dritter wurde der Schweizer Daniel Yule.