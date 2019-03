Denkmalrat: Heumarkt-Hochhaus „zerstört“ Stadtbild

Das vom Denkmalrat ICOMOS erarbeitete Gutachten zum Heumarkt-Projekt in Bezug auf Wiens Status als UNESCO-Weltkulturerbe fällt äußerst negativ aus. Das geht aus dem fertiggestellten Bericht hervor, der heimischen Zeitungen vorliegt. Somit könnte Wien - wird das Projekt mit seinem 66 Meter hohen Turm so umgesetzt wie geplant - seinen Weltkulturerbe-Status verlieren. Der Wiener FPÖ-Chef Johann Gudenus will das um jeden Preis verhindern.