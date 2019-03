Lukas Müllauer schreibt Freeski-Geschichte

Der Salzburger Lukas Müllauer hat mit seinem Sieg im Big-Air-Weltcup in Quebec City österreichische Freeski-Geschichte geschrieben. Es war der erste Podestplatz für den ÖSV in dieser Disziplin. „Mir fehlen noch ein bisschen die Worte, und ich muss das Ganze erst realisieren“, erklärte Müllauer nach seinem unerwarteten Triumph am Samstag in Kanada. „Das ist wie mein bester Tag überhaupt.“