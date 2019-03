Teures Aktbild verschwand aus Mehrparteienhaus

Die Tat passierte in der Zeit zwischen dem 9. März und gestern. Gestohlen wurde das Aktibild aus dem unversperrten Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Innsbruck. Es handelt sich dabei um ein Aktbild aus Erde und Acryl auf Holz in der Größe von 164 mal 100 Zentimeter. Nach Angaben der Geschädigten beläuft sich die Höhe des entstandenen Schadens auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Neu Arzl unter Tel 059133/7586 wird gebeten.