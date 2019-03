Fahrerflüchtiger Alkolenker ausgeforscht

Nach einem von ihm in Slowenien verursachten Unfall mit Personenschaden wurde nach dem Mann gefahndet. Weil er am Grenzübergang Grablach nach Österreich gefahren war, war auch die Kärntner Polizei in die Fahndung involviert. Samstagmittag forschten ihn Beamte der Polizei Bleiburg aus: Auf seinem Auto hatte der 22-Jährige zwei verschiedene Kennzeichen montiert, der Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung, und der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden. Der Mann hat keine Lenkerberechtigung. Er wurde der BH Völkermarkt angezeigt und stellte sich freiwillig der slowenischen Polizei.