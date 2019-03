Freilaufende Hunde bissen Pensionistin spitalsreif

Ex-Gendarm Felix Baumgartner ist am Samstagvormittag für eine Pensionistin in Steyr in Oberösterreich zum rettenden Engel geworden: Der 75-Jährige war zufällig Zeuge, als drei freilaufende Hunde über eine Nachbarin herfielen und sie blutig bissen. Er verscheuchte die Tiere und brachte die Frau in Sicherheit.