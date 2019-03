Zwei Schlagerspiele: Großkampftag in Graz-Liebenau

Am Sonntagnachmittag wird es sich rund um die Liebenauer Stadien richtig abspielen. Nicht nur wegen des Sturm-Matches, fast zeitgleich spielen auch die 99ers. Damit das nicht in einem Verkehrschaos endet, appelliert die Polizei an die Fans, mit den Öffis zum Stadion zu fahren. Und auch sonst geht man auf „Nummer Sicher“.