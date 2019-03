Die Obersteiermark erlebt ein Wirtschaftswunder

Kapfenberg 1: Egal, in welchem Flugzeug Sie schon gesessen sind - ziemlich sicher steckten im Korpus, in den Flügeln oder den Fahr- und Triebwerken schlaue Werkstoffe und damit extrem belastbare Schmiedeteile „made in Kapfenberg“. So gäbe es kein großes Flugzeug, in dem nicht einhundert Voestalpine-Teile stecken, so Eder. Und der Wirtschaftskapitän freut sich über einen aktuellen Großauftrag für die Steirer: „Wir liefern Bauteile der Aufhängung für das weltweit größte Flugzeug-Triebwerk mit einem Durchmesser von 3,4 Metern sowie Teile für Rumpf und Fahrwerk der Boing 777X.“