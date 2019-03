Brisanter Krimi um radioaktiven Müll an der Donau

Sicherheitsfirma gab Hinweis

Nach einem Hinweis einer renommierten Sicherheitsfirma nahmen Polizisten Freitagvormittag die Liegenschaft in der Freudenau genau unter die Lupe. Der Geigerzähler schlug an, es wurde eine schwache Strahlung angezeigt. Hinter einer einfachen weißen Tür entdeckten die Beamten die tickende Umweltbombe. Bei den Fässern dürfte es sich einerseits um medizinische Abfälle, andererseits um sogenannte Radionuklid-Generatoren handeln, die in der Nuklearmedizin eingesetzt werden. Sie sollen aus Polen eingeflogen und in Spitälern in Wien sowie Innsbruck eingesetzt worden sein.