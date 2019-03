Nach Sturm „Heinz“ gibt Frühling nun wieder Gas

Hunderte Feuerwehrleute mussten in der Nacht auf Samstag und auch den ganzen Tag über ausrücken, um die Hinterlassenschaft von Sturm „Heinz“ zu beseitigen. Vor allem waren es umgestürzte Bäume: In Kremsmünster stürzte ein Baum auf ein Haus. In Gunskirchen wurde ein Lkw von einem großen Ast getroffen. Verletzt wurdeniemand. In Wels drückte eine heftige Sturmböe die Glaseinfassung eines Gastgartens und am Stadtplatz ein Fenster aus der Verankerung. Auch für Stromausfälle in Haag am Hausruck, Hofkirchen und Pfarrkirchen im Mühlkreis sowie Oberkappel war der Sturm verantwortlich.