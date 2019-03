Wahnsinn! HSV verspielt Sieg trotz 2:0-Führung

Der Hamburger SV hat in der 2. deutschen Fußball-Liga einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. Die Hanseaten unterlagen Darmstadt am Samstag trotz 2:0-Pausenführung noch mit 2:3. Marvin Mehlem traf in Hamburg in der 92. Minute entscheidend für die Gäste. Der HSV sah nach zwei schnellen Treffern von Bakery Jatta (5.) und Pierre Lasogga (16.) früh wie der Sieger der Partie aus.