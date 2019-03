Plünderungen und Brände bei „Gelbwesten“-Protest

Die Proteste der französischen „Gelbwesten“-Bewegung in der Pariser Innenstadt sind am Samstag erneut eskaliert. Polizei und Demonstranten lieferten sich eine heftige Auseinandersetzung. Auf der Prachtstraße Champs-Élysées plünderten Vermummte sogar mehrere Designergeschäfte (siehe Video oben). Zudem wurden ein Nobelrestaurant, ein Kioskstand und zwei weitere Gebäude, darunter ein Wohnhaus, in Brand gesetzt.