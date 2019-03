„Jesus-Sager“: Tiroler FPÖ zeigt Grünen Mair an!

„Am Karfreitag um 15 Uhr ist Jesus vor Lachen am Kreuz gestorben!“ Diese Aussage des grünen Klubobmannes Gebi Mair hat österreichweit für Aufsehen gesorgt. Der Tiroler Landespolitiker hatte mit dieser Aussage polemisch auf die Karfreitags-Feiertags-Debatte reagiert. Ein Shitstorm war die Folge. Deswegen hat sich Mair dann auch entschuldigt. „Damit wollte ich mich nicht über Jesus lustig machen, sondern ausdrücken, dass die Entscheidung der Bundesregierung zum Lachen ist. Entschuldigung an alle Gläubigen, die sich angegriffen fühlen. Keine Entschuldigung bei der Regierung für meine Kritik“, erklärte Gebi Mair am Tag darauf.