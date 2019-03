„Ressourcenverbrauch im Tiroler Tourismus zu hoch“

Sabine Kertess führt mit ihrer Familie zwei Hotels, das Lux Alpinae in St. Anton und das Hotel Basur in Flirsch. Nachhaltigkeit ist das ganz große Thema: „Wir im Tourismus verbrauchen so viele Ressourcen: Energie, Wasser, Lebensmittel. Wir müssen nachhaltiger handeln. Die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft liegt uns sehr am Herzen“, sagt sie.