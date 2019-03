Skurril servierte „Götterspeise“

Es ist eine tieftraurige Geschichte im Ausmaß einer griechischen Tragödie, die Autor Noah Haidle in „Götterspeise“ oft in ein skurriles Gewand verpackt. Regisseur Jan Stephan Schmieding setzt in seiner Inszenierung am Schauspielhaus mit dem Einsatz von Masken noch eins drauf und bereitet der groß aufspielenden Julia Gräfner einen idealen Boden.