Ciao, Felix! Neureuther beendet seine Karriere

Felix Neureuther beendet seine Karriere. Der sympathische Deutsche wird am Sonntag im Slalom zum letzten Mal bei einem Weltcup-Rennen an den Start gehen. „Mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschönes Kapitel ‘Skirennsport‘ zu beenden“, erklärte er am Samstagnachmittag via Instagram.