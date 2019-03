Das sind die Opfer des rechtsextremen Attentäters

71-jähriger Mann warf sich in Schüsse des Attentäters

Wie die „Bild“-Zeitung schreibt, warf sich der 71-jährige Daoud Nabi in die Schüsse des Terroristen und versuchte dabei, Mitglieder seiner Gemeinde zu schützen. Laut dem US-Sender NBC wurde er dabei erschossen. Der Ingenieur war zum Freitagsgebet in der Al-Noor-Moschee, sein Sohn Omar wollte ihn eigentlich begleiten - musste aber arbeiten. Die Familie Nabi war in den 80er-Jahren vor dem Krieg in Afghanistan nach Neuseeland geflüchtet, hatte sich hier eine Existenz aufgebaut. „Er hat jedem Flüchtling geholfen, war immer der Erste, der sich gemeldet hat“, sagte sein Sohn Omar.