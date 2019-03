Der Tanzbär am Glatteis

„Ich will mit dem Abend unseren etwas in die Jahre gekommen Club auf die Sprünge helfen“, tönte Hadschieff und legte eine flotte Sohle aufs Parkett. „Meine Frau beherrscht jeden Tanzschritt, insofern bin ich fit!“ Auch die anderen Gäste leisteten sich keinen Fehltritt. „Ich hab mit 16 die Tanzschule Moll besucht, und bin dafür extra von Zell am Moos mit dem Moped angereist“, verriet Unternehmer Martin Neuhofer. „Der Aufwand hat sich gelohnt. Martin ist mein persönlicher Dancing Star“, schwärmte seine Susi Schmidbauer, um mit ihm gleich im Stil von Olivia Newton-John und John Travolta einen Swing hinzulegen. Georg Klampfer und Isabella Eisl machten mit ihrer Performance fast dem „Dirty Dancing“-Traumpaar Patrick Swayze und Jennifer Grey Konkurrenz. „Wir üben schon fleißig, wir feiern hier nämlich bald unsere Hochzeit!“