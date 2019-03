Polizist suchte Gespräch und fand Hanfpflanzen

Ein Grätzelpolizist, der in Wien-Favoriten nach Beschwerden von Nachbarn das Gespräch mit einer Hausbewohnerin suchen wollte, hat am Freitag schließlich 16 Cannabispflanzen in der Wohnung der Frau gefunden. Die 53-Jährige wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.