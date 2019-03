Einbrecher erbeuteten Goldmünzen und Bargeld

Die Unbekannten schlugen laut Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Samstag, 0.45 Uhr, zu. Durch Aufzwängen einer Hintertür bzw. eines Fensters gelangten die Täter in zwei Einfamilienhäuser in Hötting. „Dabei erbeuteten sie eine Armbanduhr, mehrere Goldmünzen und einen geringen Bargeldbetrag“, heißt es vonseiten der Polizei.