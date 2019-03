Formel 1 ringt um ihre Zukunft - Revolution 2021?

(Un-)saubere Alternative Formel E?

Als saubere Alternative präsentiert sich die vollelektrische Rennserie Formel E. Die deutschen Autobauer BMW und Audi sind schon mit einem Werksteam dabei, Porsche und auch Mercedes folgen in der nächsten Saison. Die stromgetriebenen Boliden rasen durch Metropolen wie Hongkong, New York, Rom und Paris - immer auf die grüne Tour. So mancher in der Formel 1 verweist jedoch darauf, dass die Erzeugung des Stroms in Kraftwerken keineswegs so sauber sei, wie es die schöne Werbung für die Formel E glauben machen will.