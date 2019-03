Jungspunde und graue Eminenz bei den Inntönen

Jazz-Giganten zu Gast

Ein Höhepunkt wird der Auftritt des berühmten südafrikanischen Pianisten Abdullah Ibrahim sein, er ist das erste Mal dabei. Ein Jazzgigant ist auch der brasilianische Gitarrist Toninho Horta, der am Festivalsonntag auftritt. Am anderen Ende der Skala stehen junge Talente wie Brian Marsella, der gerade in New York total angesagt ist, oder Theon Cross, der die Londoner Szene aufmischt. Einen etwas späteren Durchbruch erleben momentan „The Como Mamas“ aus Mississippi - den drei Damen liegen Blues, Soul und Gospel im Blut und sie halten auf ihrer ersten Europa-Tour auch im Innviertel.