Massenmörder (28): „Ich brauche nur ein Ziel“

In seinem Manifest - das er jüngsten Erkenntnissen zufolge rund zehn Minuten vor dem Beginn des Massakers u. a. der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern geschickt hatte - bezeichnet sich der des vielfachen Mordes beschuldigte Brenton Tarrant als „rassistisch, islamophob und ausländerfeindlich“. „Überheblich“ und „egozentrisch“ würde auch zutreffen, denn schon als er noch in Australien gelebt hatte (das Video oben zeigt die Orte seiner Heimatstadt Grafton, an denen er „gewirkt“ hatte), war der 28-Jährige mit merkwürdigen Sagern aufgefallen: Er sei der „Stärkste der Stadt“ und ein „Monster der Willenskraft“, das „nur ein Ziel“ brauche. Dieses dürfte er gefunden haben: die grausame Ermordung von 49 Menschen, die sich zum Freitagsgebet versammelt hatten ...