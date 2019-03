Drei Raubüberfälle in 30 Minuten in einem Bezirk

Beim dritten Mal „etwas deutlicher“

Acht Minuten danach betrat der mutmaßliche Räuber schließlich eine Drogerie in der Davidgasse. Diesmal formulierte er seine Absichten „offenbar etwas deutlicher“, so Sörös. Als er an die Kassa trat - eine Angestellte betreute dort gerade einen zahlenden Kunden -, griff er in die offene Kassa hinein und raffte Bargeld an sich. Danach forderte er die Mitarbeiterin auf, auch die zweite Kassa zu öffnen - schlussendlich floh der Räuber mit einem „nicht unerheblichen Bargeldbetrag“ aus dem Geschäft, so der Polizeisprecher.