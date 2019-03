Polizei nahm Alkolenkern die Führerscheine ab

Während ein 51-jähriger Einheimischer in Thalgau bei einer Verkehrskontrolle mit 1,14 Promille Alkohol im Blut gestoppt wurde,konnte auch eine Flachgauerin (41) mit 1,38 Promille intus in Hallwang angehalten werden. Beiden Autofahrern wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Sie wurden angezeigt.