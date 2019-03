Schon 40% würden Kurz direkt zum Kanzler wählen

ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz erfreut sich in der Bevölkerung ungebrochener Beliebtheit. In einer „profil“-Umfrage für den Monat März geben 40 Prozent der Befragten an, dass sie Kurz im Fall einer neuen Nationalratswahl am liebsten direkt zum Kanzler wählen würden. Damit hat der ÖVP-Chef stark zugelegt: Im Februar lag er noch bei 35 Prozent.