Nächster Sieg! Shiffrin gewint Abschluss-Krimi

Mikaela Shiffrin hat am Samstag im letzten Weltcup-Slalom der Saison beim Finale in Soldeu ihren insgesamt 16. Saison-Sieg gefeiert. Die US-Amerikanerin wehrte den Angriff von Halbzeit-Leaderin Wendy Holdener aus der Schweiz mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang noch um 0,07 Sekunden ab. Rang drei ging an die Tschechin Petra Vlhova.