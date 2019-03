Massenmörder zeigt vor Gericht Neonazi-Zeichen

Vierjähriges Kind unter den Verletzten, Kinder auch unter den Toten

Nach dem verheerenden Anschlag wurden am Samstag noch 42 Verletzte im Krankenhaus behandelt, darunter ein vierjähriges Kind. Die Todesopfer, unter denen sich ebenfalls kleine Kinder befinden, und Verletzten stammten aus zahlreichen Ländern, darunter die Türkei, Bangladesch, Indonesien, Malaysia und Saudi-Arabien. Die Trauer und das Entsetzen sind weiterhin groß: In der Umgebung der beiden Tatorte legten viele Menschen Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Selbst Mitglieder rivalisierender Gangs fielen sich in der Gemeinsamkeit des Schmerzes in die Arme.