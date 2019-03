Schüler beim Turnen verletzt: Lehrer angezeigt

Entschuldigung bei Vater und Sohn

Am Freitag hat sich der Lehrer beim Schüler und bei dessen Vater in einem Gespräch entschuldigt. Der Pädagoge beteuerte, keine Gewalt angewendet zu haben. Er habe dem Buben lediglich helfen wollen. Damit will sich der Vater aber nicht zufriedengeben. Weil schon vorher auch sein Neffe und zwei andere Buben beim Turnen verletzt wurden, macht er sich Sorgen um die Kinder: „Sie haben Angst, weil der Lehrer sehr hart ist, wenn es um den Sport geht.“