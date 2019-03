Junger Alkolenker kam bei Probefahrt von Straße ab

Der aus Mondsee stammende 22-Jährige unternahm am Freitag gegen 15.45 Uhr mit einem Auto eine Probefahrt. Im Gemeindegebiet von Innerschwand kam der Wagen in einer leichten Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn von der B 151 ab. In weiterer Folge prallte er gegen eine Reihe von Straßenleitpflöcken und einem am Fahrbahnrand aufgestellten Elektroverteilerkasten.