Verrückter Supersportler mit 800 PS und Lenkstange

Diese Power trifft dank jeder Menge Carbon auf eine Fahrzeugmasse von gerade mal 800 Kilogramm, das Leistungsgewicht ist also 1:1, was nur von einer Handvoll Hypersportwagen oder Supersportmotorrädern erreicht wird. Die versprochenen Fahrleistungen rutscht einem erst einmal das Herz in die Hose: In 2,5 Sekunden soll Tempo 100 erreicht sein, als Höchstgeschwindigkeit stehen 350 km/h im Datenblatt.