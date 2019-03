Rekord: So viele Häftlinge wie noch nie im Land

Die Personalsituation in einzelnen Gefängnissen ist nach wie vor prekär. Dazu kommt in einigen Anstalten ein Überbelag mit Insassen: Der neue Generaldirektor für den Strafvollzug, Friedrich Koenig, spricht in einem Interview angesichts von 9400 Häftlingen von einem „Allzeit-Höchststand“. Er kündigt mehr Haft im Heimatland und längere Fußfessel-Zeiten an.