ÖSV kritisiert Luitz-Urteil: Falsche Entscheidung

WADA-Regel

Er will den Blick nach vor gerichtet wissen. „Ich würde sagen, man hakt das Thema jetzt ab und schaut weiter, dass der Stefan jetzt gesund wird und nächstes Jahr wieder richtig gut in die Saison einstiegen kann.“ Luitz hat die Saison wegen einer Operation an der Schulter und einer Knieverletzung bereits beendet. Auch Berthold will Wahrheit. „Ich denke, die FIS ist am Zug. Sie sollte klarstellen, welche Regeln die richtigen sind. Ob sie eigene Regeln haben oder die Regeln der WADA haben, das ist jetzt einmal wichtig. Wenn man zum Beispiel Sauerstoff in die App der WADA eingibt, sind da lauter grüne Häkchen, alles erlaubt. Ich denke, da ist die FIS gefragt, dass sie ihre medizinischen Richtlinien in Ordnung bringt.“