Sextäter versuchte Opfer in WC zu vergewaltigen

Es sind überaus schwere Vorwürfe, die zurzeit gegen einen 38 Jahre alten deutschen Saisonarbeiter in Salzburg erhoben werden. Der Verdächtige soll am 10. März in Saalbach-Hinterglemm im Pinzgau versucht haben eine 19 Jahre alte Arbeitskollegin zu vergewaltigen. Überdies soll er vier Tage später einer Touristin in einer Bar Betäubungsmittel ins Getränk gemischt haben - die 23-Jährige kollabierte in der Folge. Der mutmaßliche Sextäter schweigt zu den Vorwürfen.