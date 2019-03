Steirische Polizeidrohnen flogen erste Erfolge ein

Einer der Piloten heißt Wolfgang Hellinger: „Wir hatten eine Woche Intensivkurs - inklusive Prüfung. Wie viele Stunden ich die Drohne bisher in der Luft gehabt habe, kann ich aber nicht sagen. Ich bin eigentlich Hundeführer, habe dort aber auch einige Einsätze mit Drohnen dokumentiert. Daher ist das Interesse schon da gewesen“, so Hellinger, der sich im Betrieb genau an die Vorgaben halten muss. „Die maximale Flughöhe beträgt 150 Meter, und wir müssen auf Sicht fliegen.“